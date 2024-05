Ypiranga fecha parceria com empresa de Guilherme Bellintani | A TARDE

Detentor de 10 títulos do Campeonato Baiano, que o credencia como terceiro maior vencedor estadual, o Esporte Clube Ypiranga está fora do futebol profissional desde 2016, quando foi terceiro colocado na Série B do Campeonato Baiano. Este cenário, no entanto, ganhou uma expectativa de mudança.

Neste sábado, 11, em assembleia geral, a empresa Squadra Sports, comandada pelo ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, fechou uma parceria com o Ypiranga para a gestão do departamento de futebol e licenciamento do clube, que receberá investimento em todas as categorias e terá a Vila Canária reestruturada. A parceria é válida por 10 anos, podendo ser renovada por mais 10. A informação foi divulgada em primeira mão pelo Portal A TARDE.

Leia mais: Com três novatos, Série B do Baiano tem clubes definidos pela FBF

De acordo com o clube, “o Ypiranga passa a fazer parte da plataforma da Squadra, atual proprietária do Londrina SAF, formando uma rede de cooperação técnica visando potencializar o desenvolvimento de atletas e a qualificação de seus elencos para competições profissionais e de base”, disse o Ypiranga em comunicado oficial. Vale ressaltar que a parceria entre Squadra Sports e Ypiranga não tem SAF envolvida.

Apesar da parceria firmada, o Ypiranga não conseguiu a inscrição para disputar a Série B do Campeonato nesta temporada, prevista para começar em junho. A ideia, então, é planejar o ano de 2025 para voltar ao futebol profissional com força máxima e brigar pelo acesso à elite do Baianão. O presidente do clube, Cleiber Lopes, celebrou o acordo.

“Fizemos todos os processos normais, assembleia com aprovação dos sócios. Foram mais de dois meses de negociações e chegamos a aprovação. Agora é trabalhar para dar tudo certo. Vamos voltar firme e forte em 2025, para a Série B do Campeonato Baiano”, disse ao Portal A TARDE.

Desde o ano em que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Baiano, em 1999, o Ypiranga não conseguiu retornar à primeira divisão estadual. Em 2012 bateu na trave, quando fez uma primeira fase excelente, mas acabou caindo na semifinal para o Jacuipense, que conquistou o acesso ao lado do Botafogo-BA. Naquela época, o Aurinegro era presidido por Emerson Ferretti, atual presidente da Associação Civil do Bahia.

Na atual temporada, o Ypiranga disputou o Campeonato Baiano Sub-20, mas somou apenas nove pontos em 12 jogos no Grupo 2 e foi eliminado na primeira fase. Apesar de não conseguir a classificação, a competição marcou o retorno do Aurinegro ao seu estádio, a Vila Canária, localizado no bairro de mesmo nome, na periferia de Salvador.

Equipe sub-20 do Ypiranga em ação contra o Jacuipense na Vila Canária | Foto: Hilton Oliveira | EC Jacuipense

O Ypiranga passa a ser o segundo clube a integrar a plataforma da Squadra Sports. O primeiro foi o Londrina, do Paraná, que negociou 90% de sua SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para a empresa. Além deles, a ideia de Guilherme Bellintani é ter ainda mais um clube no estado de São Paulo.

Confira o comunicado do Ypiranga na íntegra:

É com grande satisfação que anunciamos a conclusão bem sucedida da aprovação unânime pelo conselho deliberativo do Esporte Clube Ypiranga, no último sábado (11/05/2024), para assinatura do contrato de administração do departamento de futebol profissional e amador, licenciamento e outras avenças por 10 (dez) anos, podendo ser renovado por mais 10 (dez), com o grupo empresarial Squadra Sports, pertencente ao empresário baiano Guilherme Bellintani.

Esta associação marca um momento significativo não apenas para ambas as partes envolvidas, mas também para a comunidade do futebol baiano em geral, em que a Squadra passa a gerir o departamento de futebol do “MAIS QUERIDO”. A partir desta aprovação, o Ypiranga passa a fazer parte da plataforma da Squadra, atual proprietária do Londrina SAF, formando uma rede de cooperação técnica visando potencializar o desenvolvimento de atletas e a qualificação de seus elencos para competições profissionais e de base.

A Squadra está comprometida em promover o crescimento e o desenvolvimento do Ypiranga tanto dentro quanto fora de campo, construindo sobre as bases sólidas estabelecidas pelo clube ao longo de sua história, impulsionando-o para novos patamares de sucesso e excelência.

Agradecemos a todos os envolvidos neste processo, sobretudo o conselho deliberativo do clube por seu apoio contínuo, e estamos entusiasmados com as oportunidades que o futuro reserva para o “MAIS QUERIDO”.

