Com três novatos, Série B do Baiano tem clubes definidos pela FBF | A TARDE

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) realizou na tarde desta terça-feira, 16, na sede da entidade, em Lauro de Freitas, o conselho técnico da Série B do Campeonato Baiano 2024. Na ocasião, foram definidos os dez clubes participantes e a fórmula de disputa da divisão de acesso.

As equipes que brigarão por duas vagas na elite do futebol baiano são: Colo-Colo, Feirense, Fluminense de Feira, Galícia, Grapiúna, Itapetinga, Leônico, Porto, SSA e Vitória da Conquista.

Terceiro maior vencedor do Baianão, o Ypiranga tinha expectativa de participar, mas não conseguiu fechar uma parceria a tempo de disputar o acesso ainda este ano. Com quatro meses de gestão do presidente Cleiber Lopes, o Aurinegro segue em reestruturação e promete vir forte em 2025.

UNIRB e Doce Mel, rebaixados em 2022 e 2023, respectivamente, também ficam de fora desta edição. Em contato com o Portal A TARDE, o presidente do UNIRB, Carlos Joel, afirmou que o grupo está com outros projetos importantes e o futebol demanda muito tempo e investimento.

Leia mais: Raphael Klaus é definido como árbitro do Ba-Vi

Representantes dos dez clubes participaram da reunião, junto com o presidente da FBF, Ricardo Lima, o vice-presidente, Manfredo Lessa, a diretora de competições, Taíse Galvão, o diretor de registros e transferências, Felipe Quadros, e o diretor administrativo e financeiro, Marcelo Araújo.

A fórmula de disputa segue a mesma das duas últimas edições. Os dez times se enfrentarão na primeira fase apenas em jogos de ida, com os quatro melhores garantindo vaga na semifinal. Os dois finalistas conquistam o acesso para a elite e disputam o troféu da segunda divisão. A competição está prevista para iniciar em 9 de junho, com finais programadas para 4 e 11 de agosto.

Novatos

Como antecipado pelo Portal A TARDE, Porto Sport Club, de Porto Seguro, e SSA, de Salvador, serão dois estreantes no futebol profissional da Bahia. Além deles, há uma terceira novidade, o Itapetinga Esporte Clube, que representa a cidade de mesmo nome no centro-sul da Bahia.

O Itapetinga surge após o encerramento das atividades do Jacobinense, que foi campeão da Série B em 2022, mas terminou rebaixado no ano passado. As equipes estão em processo de alteração do CNPJ, por isso a inscrição na FBF ainda conta com o nome do antigo time de Jacobina. O clube, inclusive, confirmou que vai mandar os jogos no Estádio Antônio Carlos Magalhães, o Primaverão.