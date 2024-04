Com pelo menos dois estreantes, Série B do Baiano vai se desenhando | A TARDE

O Campeonato Baiano de 2024 teve seus dois rebaixados definidos no fim da primeira fase. Bahia de Feira e Itabuna estão fora da elite em 2025 e serão substituídos pelos dois finalistas da Série B do Baianão, que deve ter início em maio. Até o momento, o Portal A TARDE apurou que há dez clubes confirmados ou interessados na disputa do acesso, entre eles, o estreante SSA FC.

O presidente do clube, Luciano Cortizo, já havia confirmado a intenção de estrear no futebol profissional, em entrevista ao Portal A TARDE, no fim do ano passado. Em novo contato nesta sexta-feira, 22, ele confirmou a inscrição do SSA e reforçou a intenção de participar da Série B do Baianão.

O dirigente ainda revelou que o projeto do clube é dar minutagem para os garotos da categoria de base no nível profissional, para servir de vitrine. “O planejamento é utilizar 100% a base. Vamos privilegiar esses atletas que estão conosco desde cedo e colocar na vitrine do profissional, porque a gente sabe que tem condição de nos ajudar”, contou ao Portal A TARDE.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF), inicialmente, havia colocado o prazo de inscrição até 15 de março. No entanto, nem todos os clubes que demonstraram interesse se inscreveram. Além do SSA, os outros nove clubes confirmados ou interessados são: Colo-Colo, Doce Mel, Fluminense de Feira, Galícia, Grapiúna, UNIRB, Vitória da Conquista, Ypiranga e o novato Porto Sport Club, de Porto Seguro.