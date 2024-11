Sem Wagner Leonardo, aproveitamento do Vitória cai para 25%

Zagueiro do Vitória, Wagner Leonardo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória encara o Fluminense, pela 31ª rodada do Brasileirão, neste sábado, 26, em busca de abrir distância para a zona de rebaixamento. Para o duelo, o Leão não poderá contar com o zagueiro e capitão, Wagner Leonardo, que está suspenso.

Este será o quarto jogo da temporada que o rubro-negro não terá o defensor a disposição, o suficiente para se colocar em um restrospécto negativo. Sem o camisa 4, o Vitória tem um aproveitamento de 25%, com três derrotas e uma vitória, entre Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Baianão.

O último jogo sem a presença do capitão foi na 6ª rodada, contra o Vasco, quando o rubro-negro saiu derrotado por 2 a 1. A ausência foi motivada por uma expulsão contra o São Paulo, na 5ª rodada, ainda no primeiro tempo. Na zaga, ainda sob o comando de Léo Condé, o treinador optou por Camutanga e Reynaldo.

Anteriormente, o camisa 4 também não havia atuado diante do Treze, quando o Vitória venceu por 3 a 0, contra o Juazeirense, perdendo por 2 a 0, e contra o Jequié, sofrendo 1 a 0.

Contra o Fluminense, Thiago Carpini poderá optar com Neris e Edu para compor a zaga. A partida será no Barradão, às 16h. Em caso de resultado positivo, o Leão poderá ir à 14ª posição na tabela, somando 35 pontos.