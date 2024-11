Real Madrid terá desfalque de atacante brasileiro no "El Clásico"

Rodrygo será desfalque do Real Madrid para partida contra o Barcelona - Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Apesar da vitória diante do Borussia Dortmund, pela 3ª rodada da Champions League, pelo placar de 5x2, o vestiário do Real Madrid recebeu uma notícia nada positiva. Para o confronto contra o Barcelona, pela 11ª rodada da La Liga, os 'Blancos' não poderão contar com o brasileiro Rodrygo, lesionado.

O camisa 11 foi diagnosticado com uma lesão muscular na perna direita e não conseguirá se recuperar até sábado, quando ocorrerá o "El Clássico". A partida será no Santiago Bernabéu, em Madrid, com início previsto para às 16h.

O Real Madrid ainda não informou a gravidade da lesão e qual será o tempo de baixa do brasileiro. Rodrigo se machucou no segundo tempo do confronto diante do Dortmund, quando deu uma arrancada, que originou o gol na virada, mas sentiu a coxa e não conseguiu continuar em campo.

Após o resultado positivo, Rodrygo comemorou a vitória nas redes sociais e agradeceu o carinho dos fãs. Além disso, se mostrou esperançoso para que a lesão não tenha sido grave.

"Obrigada por todas as mensagens de amor e apoio! Amanhã farei exames e, com fé, essa lesão não será grande coisa. Seguimos firmes, sempre com você ao meu lado. HALA MADRID!", escreveu o jogador.