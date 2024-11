Megaoperação Angerona: mais de 240 celas já foram revistadas em Feira

Celulares, cartões de memória, pendrives e anotações foram apreendidos - Foto: Tony Silva /Nucom Seap

A megaoperação Angerona completou seu terceiro dia nesta quarta-feira, 23, com a revista de cerca de 1.600 custodiados e mais de 241 celas, distribuídas em oito pavilhões do Conjunto Penal de Feira de Santana.

Durante as ações da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), foram apreendidos celulares, cartões de memória, pendrives e anotações, que auxiliarão nas investigações sobre possíveis conexões de internos com criminosos fora da unidade prisional.

| Foto: Tony Silva /Nucom Seap

Todo material apreendido é tratado pela Polícia Penal/Seap através da Cadeia de Custódia, um mecanismo que assegura a preservação da integridade das provas, desde a coleta até seu destino final, que pode ser um processo judicial ou a destruição dos itens

Com autorização do Poder Judiciário, o material é encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde será periciado. A Polícia Penal acompanha todo processo de análise dos objetos e as apurações, por meio da Coordenação de Monitoração e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP), que coleta e organiza as informações.

A partir dos resultados das análises e investigações, a Seap realizará novos planos de ação para coibir a relação entre internos e criminosos nas ruas. Paralelamente são realizadas apurações internas acerca da conduta dos policiais penais e demais servidores da Seap.