Megaoperação é deflagrada no Conjunto Penal de Feira de Santana

Na manhã desta segunda-feira, 21, foi deflagrada uma megaoperação no Conjunto Penal de Feira de Santana (CPFS), maior Unidade Prisional do Estado da Bahia, com cerca de 1.950 presos, distribuídos em 11 pavilhões. A operação tem como objetivo cortar a possível comunicação entre criminosos intra e extra muros.

A ação foi conduzida pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), juntamente com os departamentos de inteligência da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), da Secretaria da Segurança Pública (SSP/BA) e do Ministério Público da Bahia, por meio dos grups de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep).

A operação conta com a atuação de mais de 250 policiais e é coordenada na Seap pela Superintendência de Gestão Prisional (SGP), com a atuação do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP), Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP), a Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP) e Policiais Penais Ordinários.



As ações contam também com a atuação do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (GAECO/MP-BA), Companhia Independente de Polícia de Guarda de Feira de Santana (CIPG), Esquadrão de Polícia Montada de Feira de Santana, o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Rondesp-Leste, Grupamento Aéreo (Graer/PMBA), Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE / Leste) e equipes da Polícia Civil.

Segundo a unidade, a operação busca fortalecer a segurança pública e a integridade do sistema prisional, garantindo maior controle sobre os internos e contribuindo para a redução das atividades criminosas que possam ter origem no interior das Unidades Prisionais. A ação recebeu o nome de "Angerona" em referência à deusa do silêncio.