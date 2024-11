Guarda municipal é morto na frente de casa na Bahia

Damião foi atingido nas costas - Foto: Reprodução/Ubatã Notícias

O servidor público Damião Santos, que atuava como guarda municipal no Hospital César Monteiro Pirajá, em Ubatã, no sul da Bahia, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (20). O crime ocorreu em frente à residência de sua companheira, no bairro Comissão.

Testemunhas relataram que um indivíduo em uma moto se aproximou de Damião e efetuou diversos disparos, atingindo principalmente as costas da vítima. O atirador fugiu do local após o crime.

A Polícia Civil de Ubatã já iniciou as investigações para identificar o autor dos disparos e esclarecer a motivação do homicídio.