Em 6 dias, 93 integrantes de facções são presos em cidades da Bahia

Munições e drogas foram apreendidas - Foto: Divulgação | SSP

Em pouco mais de 72h, as Forças da Segurança da Bahia alcançaram 93 integrantes de facções e descapitalizaram os grupos criminosos com as apreensões de cinco fuzis e 1,5 tonelada de maconha, cocaína e crack.

Em pouco mais de 72 horas, 93 integrantes de facções foram presos na Bahia. As Forças de Segurança do Estado, ainda desarticularam grupos criminosos. As operações de inteligência e repressão qualificada contra organizações estão sendo realizadas desde a última quarta-feira, 16.

Veja também:

>>>Vídeo mostra vítimas baleadas em chacina em Salvador

>>>Chacina: cinco pessoas são mortas a tiros em Salvador

Na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, aconteceu o primeiro flagrante. Cinco integrantes de uma facção apontados como autores do abandono de corpos em Camaçari, foram presos. Entre eles, dois tinham saído do presídio em julho deste ano e usava tornozeleira eletrônica.

Outra ação aconteceu no bairro de Pernambués, na capital baiana. Sete criminosos suspeitos de serem envolvidos em homicídios e queimas de ônibus.

Com o grupo, foram apreendidos quatro fuzis, pistolas, coletes balísticos, munição e drogas. Ainda na madrugada deste domingo, mais um integrante da facção foi preso. Além disso, foi apreendido um fuzil calibre 5,56.

>>>Pai e filho são presos por tentativa de roubo a banco em Salvador

>>>PM apreende drogas com suspeitos de tráfico em Cidade Nova

“São 87 líderes de facções alcançados e 67 fuzis apreendidos em 2024. As Forças da Segurança da Bahia continuarão atuando com firmeza contra as organizações criminosas. Não daremos trégua”, avisou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Toneladas de maconha apreendida

Na quinta-feira, 17, ações de inteligências das Forças Estaduais e Federais desarticularam facções, após apreensão de 1,5 tonelada de drogas, em flagrantes na capital baiana e na cidade de Santo Antônio de Jesus (SAJ).

Na região do Recôncavo da Bahia, em uma localidade conhecida como Santa Terezinha, em SAJ, cerca de uma tonelada de maconha, cocaína e crack foi encontrada pela Polícia Civil. As drogas estavam enterradas em toneis.

Em Salvador, no Porto, a Polícia Federal apreendeu 553 kg de cocaína. Informação inicial aponta que os entorpecentes seriam enviados para a Europa. Durante a apreensão, sete integrantes de uma facção foram presos em flagrante.