Chacina: cinco pessoas são mortas a tiros em Salvador

Cinco pessoas foram mortas a tiros durante um ataque na noite de sábado, 19, no Loteamento Bosque Real, no bairro de Sete de Abril, em Salvador. O fato aconteceu por volta das 22h.

As vítimas



Segundo a Polícia Civil, as vítimas ainda não foram identificada e uma das delas chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos, mas também não resistiu à gravidade dos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

Foram expedidas as guias para perícia e remoção dos corpos, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar os autores do crime.

O carro preto

Informações preliminares apontam que um carro preto teria passado atirando aleatoriamente contra uma multidão que estava em via pública.

Em nota ao Portal MASSA!, a Polícia Militar da Bahia confirmou o caso e o número de mortos. O órgão de segurança informou que policiais militares do 50º CIPM foram acionados e atenderam a ocorrência.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).