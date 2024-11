Vídeo mostra vítimas baleadas em chacina em Salvador

Caso aconteceu na noite de sábado - Foto: Reprodução

Cinco pessoas morreram durante um ataque a tiros na noite de sábado, 19, no Loteamento Bosque Real, no bairro de Sete de Abril, em Salvador. O caso ocorreu por volta das 22h, mas até o início da manhã deste domingo, 20, não há informações sobre a autoria do crime.



Em um vídeo enviado à equipe do Portal MASSA!, é possível ver várias pessoas ao redor de dois homens baleados caídos no chão, enquanto o sangue se espalha pela rua. Em um dos momentos, é possível ouvir gritos desesperados de pessoas logo após o ataque a tiros.

Quatro homens morreram no local e o quinto foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre a identidade das vítimas.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia confirmou o caso e o número de mortos. Já a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Salvador) investiga as circunstâncias da morte de cinco homens sem identificação formal.