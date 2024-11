Após registros de tiroteio, PM realiza operação no Subúrbio de Salvador

Operação também esteve presente no bairro de Fazenda Coutos - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Um intenso tiroteio foi registrado entre a noite desta terça e a madrugada de quarta-feira, 23, no bairro do Lobato, no Subúrbio de Salvador. Um vídeo gravado por um morador da região registrou o momento dos disparos.

De acordo com a Polícia Militar, guarnições do 14ª Companhia Independente (CIPM/Lobato) foram informados de homens armados entre a Rua E e a Rua D, no Lobato, e seguiram até o local acompanhados com o efetivo da Operação Hórus, composto por equipes da Caatinga, Bpatamo e Choque.

Segundo a nota, ao chegarem, "os militares foram recebidos a tiros, sendo necessário o revide". Após o cessar-fogo, verificaram que os suspeitos fugiram em direção a um matagal. Apesar de ser realizada varredura no local, nada foi encontrado.

Fazenda Coutos

Um vídeo encaminhado para a equipe de reportagem do Portal A TARDE, mostra viaturas da operação nas ruas do bairro de Fazenda Coutos na noite desta terça-feira, 22. A Polícia Militar confirmou as informações e informou que policiais da Operação Hórus reforçaram o policiamento na região.

Operação Hórus

A Operação Hórus teve início nesta terça-feira, 22, com o objetivo de intensificar o policiamento ostensivo em Salvador e reduzir os crimes violentos letais intencionais (CVLI), como homicídios. A iniciativa conta com um reforço de, pelo menos, 120 policiais e, aproximadamente, 40 viaturas. São PMs do interior da Bahia que estarão reforçando o efetivo da capital, em um esquema de escala, por tempo indeterminado, para repressão qualificada contra facções.