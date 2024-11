Suspeito de tráfico é preso após troca de tiros com policiais no Curuzu

Balança e rádio comunicador também foram apreendidos - Foto: Divulgação/PMBA

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas no bairro do Curuzu, em Salvador, após uma troca de tiros com a polícia na noite de terça-feira, 22.

De acordo com a Polícia Militar, os pms foram informados de indivíduos armados na região e, ao chegarem, se depararam com um grupo de indivíduos que atirou contra os militares. Houve revide e os criminosos fugiram, sendo seguidos pelos policiais. Um suspeito foi alcançado e detido.



Com o homem, foram apreendidos um pino de cocaína, uma balança de precisão, munições, um rádio comunicador e uma vasta quantidade de porções de crack. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para o registro da ocorrência na Central de Flagrantes.