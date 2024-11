Corpo é encontrado com mãos amarradas na Avenida Gal Costa

O homem foi atingido por disparos de arma de fogo - Foto: Divulgação/Polícia Civil

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 23, na Avenida Gal Costa, nas imediações do bairro Sussuarana, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil, o homem foi atingido por disparos de arma de fogo e estava com as mãos amarradas.

Leia mais

>> VÍDEO: População entra em embate com a PM após prisão de suspeitos

>> Mulher desaparecida no bairro de Cidade Nova é encontrada morta



A polícia isolou a área e foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar a vítima, autoria e motivação para o crime.