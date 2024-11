PMs da 'Caatinga' reforçam combate a facções em Salvador

A ação, coordenada pelas Unidades Especializadas da PM, incluindo as "Caatingas", busca ampliar, por tempo indeterminado, a repressão a facções - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Nesta terça-feira, 22, a Polícia Militar da Bahia lançou a Operação Horus, uma iniciativa que promete intensificar o combate ao crime organizado em Salvador. A ação, coordenada pelas Unidades Especializadas da PM, incluindo as "Caatingas", busca ampliar, por tempo indeterminado, a repressão qualificada contra facções que atuam em áreas mapeadas pela Inteligência da corporação.

Durante o evento de lançamento, realizado na área verde da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no CAB, o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, e o comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho, estiveram presentes para destacar a importância da operação.

Em entrevista ao Portal A Tarde, o coronel Paulo Coutinho, Comandante Geral da Polícia Militar, compartilha detalhes estratégicos da operação. De acordo com o coronel, o principal objetivo da operação é fortificar o policiamento e melhorar os índices no combate à criminalidade.

Leia também:

>> “Segurança pública não é só polícia", diz Marcelo Werner

"A Operação Horus tem o objetivo de adensar o policiamento na região da capital, nos três grandes comandos, e estamos fazendo isso como já fizemos em outras oportunidades. Estamos trazendo efetivos sem prejuízo da tropa de policiamento no interior e levaremos esse efetivo aos três grandes comandos, com o objetivo de reduzir crimes violentos contra o patrimônio e crimes violentos intencionais, que já estão em redução. Nós queremos, inclusive, melhorar esses índices. Esse é o objetivo dessa operação", explicou.

A iniciativa conta com um reforço de, pelo menos, 120 policiais e, aproximadamente, 40 viaturas. São PMs do interior da Bahia que estarão reforçando o efetivo da capital, em um esquema de escala, por tempo indeterminado, para repressão qualificada contra facções.

A Operação Hórus abrangerá as áreas mais afetadas pela criminalidade, assegurando um uso qualificado e direcionado dos recursos operacionais para uma atuação mais eficaz na preservação da ordem pública. Policiais das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes), popularmente apelidadas de 'Caatinga’, das Companhias Independentes de Policiamento Tático (CIPTs/Rondesp) e de outras unidades especializadas, como os Batalhões de Patrulhamento Tático Móvel (Bpatamo) e de Polícia de Choque, atuarão, continuamente, na capital baiana.

Além disso, as companhias de policiamento de guardas e de proteção ambiental, junto aos esquadrões de motociclistas e as cavalarias do interior, reforçarão as ações de segurança.

O efetivo será ampliado para aumentar a presença policial em regiões estratégicas, através de incursões e pontos de bloqueio, com foco na prevenção de crimes contra a vida e o patrimônio, além do combate ao narcotráfico. “A gente tem que entender a segurança de forma transversal e por isso que a gente vem trabalhando cada vez mais com integração das forças de segurança estaduais, federais e outras secretarias. E a parte do enfrentamento estaremos prontos para fazer, como já estamos realizando”, declarou o secretário da SSP-BA, Marcelo Werner.