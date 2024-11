Brasileiros brilham e decidem em jogos da Premier League

Evanilson comemorando gol - Foto: JUSTIN TALLISAFP

Visto por muitos como o principal campeonato nacional do mundo, a Premier League contou com a estrela de dois brasileiros na 9ª rodada. Em partes diferentes da tabela, o camisa 9 Evanilson marcou a favor do Bournemouth, que ficou no empate com o Aston Villa, atual 3º colocado. Matheus Cunha, não muito diferente, também foi uma figura importante para que o Wolverhampton conquistasse um ponto diante do Brighton.

Leia mais:

>>Justiça decreta prisão preventiva de 21 torcedores do Peñarol

>>Titular contra o Cruzeiro, Biel volta a ser vetado pelo DM do Bahia

>>Diretor da base Bahia fala sobre hegemonia: "trabalho está no início"

Os jogos:

o Aston Villa tropeçou em casa ao empatar em 1 a 1 com o Bournemouth. Os dois gols da partida saíram no segundo tempo, com o Villa abrindo o placar através do volante Ross Barkley (76') e o atacante brasileiro Evanilson empatando nos acréscimos (90'+6) para os visitantes.

Com o resultado, o Aston Villa sobe para terceira posição na tabela, mas pode ser ultrapassado pelo Arsenal caso o time londrino consiga ao menos um empate com o Liverpool. O Bournemouth, por sua vez, se coloca na 11ª posição, com 12 pontos somados.

Matheus Cunha em partida da Premier League | Foto: GLYN KIRKAFP

Simultaneamente, a rodada contou com a estrela de outro brasileiro, o atacante Matheus Cunha, campeão olímpico em 2021. Diante do Brighton, o atleta do Wolves, viu Danny Welbeck e Evan Ferguson marcarem para a equipe mandante.

Porém, como diz o ditado "brasileiro não desiste nunca", o camisa 9 colaborou na jogada , Aït-Nouri diminuir a desvantagem, colocando animação na partida, Aos 48 minutos da segunda etapa, Cunha recebeu pelo lado direito, conduziu e finalizou cruzado, garantindo um ponto para a sua equipe.