"Jogos difíceis", garante Matheusinho sobre reta final do Brasileirão

Matheusinho em partida com o Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória conquistou o segundo triunfo seguido na Série A do Brasileirão ao derrotar o Fluminense pelo placar de 2x1. O resultado coloca o Leão provisoriamente na 14ª colocação na tabela, abrindo distância do Z-4, mas seguindo na luta contra o rebaixamento.

Na sequência da competição, o rubro-negro enfrentará Athletico-PR, Corinthians, Cruciúma e Grêmio, equipes que também estão na segunda parte da tabela. Sobre os próximos confrontos, Matheusinho, camisa 30 do Vitória, opinou sobre as dificuldades e o pensamento da equipe diante da possibilidade de permanência.

Leia mais:

>>Na emoção! Vitória vence Fluminense no fim e abre distância do Z-4

>>Brasileiros brilham e decidem em jogos da Premier League

>>Justiça decreta prisão preventiva de 21 torcedores do Peñarol

"A gente sabe que serão cinco jogos difíceis. Ficamos felizes pelos três pontos de hoje em um jogo muito difícil. A gente sabia que ia ser difícil porque o Fluminense tem muita qualidade jogando dentro e fora de casa. Estou contente pelo pênalti sofrido, que o nosso batedor oficial, que é o Alerrandro, bateu bem, e graças a Deus saímos com a vitória de hoje", disse o camisa 30 ao Premiere.

No duelo, Matheusinho jogou os 90 minutos, sendo fundamental para o grande resultado. Aos 43 da segunda etapa, o meia recebeu um contato faltoso dentro da área, passando a cobrança do pênalti para o artilheiro da equipe na temporada, Alerrandro, que balançou as redes.

O próximo encontro do Vitória será diante do Athletico-PR, no próximo sábado, 2, na Ligga Arena, no Paraná. A partida será válida pela 32ª rodada do Brasileirão, às 18h30.