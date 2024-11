Na emoção! Vitória vence Fluminense no fim e abre distância do Z-4

Jogadores do Vitória comemorando - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

Diante do Fluminense, o Vitória venceu mais uma no Barradão, desta vez pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, pelo placar de 2x1. Um um confronto de extremo equilíbrio, o Leão conseguiu balançar as redes com o zagueiro Neris, no primeiro tempo, e Alerrandro, de pênalti na segunda etapa.

Com o resultado, o Leão vai à 14ª posição na tabela, somando 35 pontos, superando o Juventude, que perdeu para o Flamengo, e o Bragantino, que enfrenta o Botafogo, líder da competição, ainda neste sábado, 28.

Este foi o segundo triunfo consecutivo da equipe, que derrotou o Bragantino na rodada anterior, e agora soma três jogos de invencibilidade, já que empatou com o Galo, em 2x2, anteriormente.

O próximo encontro do Vitória será diante do Athletico-PR, no próximo sábado, 2, na Ligga Arena, no Paraná. A partida será válida pela 32ª rodada do Brasileirão, às 18h30.

Confronto entre Vitória e Fluminense, no Barradão | Foto: Victor Ferreira/ECVitória

O confronto:

No início do confronto foi favorável para o Vitória, que teve boas oportunidades. Ainda na metade da primeira etapa, William Oliveira recebeu uma falta dentro da área, fazendo com que o juiz marcasse um pênalti. No entanto, após revisão do VAR, a penalidade foi anulada.

Com a emoção nas alturas, foi no final dos 45 minutos iniciais que Neris, após receber em jogada aérea, subiu e conseguiu cabecear, abrindo o placar.

Na segunda etapa, o Fluminense, precisando do placar, voltou melhor e não demorou para ameaçar a defesa rubro-negra. Com as inúmeras tentativas, foi então que, aos 16 minutos, Martinelli finalizou com força à meta do Leão. A bola não entrou de forma direta, mas voltou nas costas do goleiro Lucas Arcanjo e morreu no fundo do gol.

Porém, para a felicidade dos rubro-negros, Matheusinho sofreu um pênalti no final da partida, convertido por Alerrandro, que finalizou forte no canto superior direito. Este foi o 14ª gol do camisa 9 na temporada, sendo o 8ª no Campeonato Brasileiro.