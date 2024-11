Com 3º amarelo, Mosquito e Naldi desfalcam Vitória contra o Athletico

Gustavo Mosquito e Léo Naldi durante treino - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

Vivendo bom momento na atual temporada, o Vitória enfrentará o Athletico-PR, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A, no próximo sábado, 2, na Ligga Arena. No duelo diante do Fluminense, onde saiu com os três pontos, o Leão viu Gustavo Mosquito e Léo Naldi receberem o 3º amarelo, desfalcando a equipe na próxima rodada.

Aos 36 minutos da primeira etapa, Mosquito fez uma falta dura em Diego Barbosa por trás e ficou amarelado. O meia recebeu o primeiro cartão na 4ª rodada, ainda vestindo a camisa do Corinthians. Pelo Vitória, foi advertido pelo juiz diante do Atlético-Go, pela 26ª rodada.

Leo Naldi, por sua vez, entrou apenas na segunda etapa, fazendo uma falta em Keno, aos 41 minutos, e recebendo o cartão. Anteriormente, havia sido amarelado contra o Grêmio, na 18ª rodada, e contra o Cruzeiro, na 23ª rodada.

Entretanto, diante do Furacão, terá o retorno do zagueiro e capitão Wagner Leonardo, que não atuou neste sábado, após suspensão. O defensor soma cinco gols na competição, já estando na sua melhor temporada ofensiva.