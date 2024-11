"Sem entusiasmo demais", acalma Carpini após vitória diante do Flu

Carpini durante coletiva - Foto: Divulgação/ TV Vitória

Com o resultado positivo diante do Fluminense, pela 31ª rodada do Brasileirão, o Vitória foi a 14ª colocação na tabela, somando 35 pontos. Com o resultado, o Leão abre uma boa vantagem na zona de rebaixamento, com duas posições à frente. Entretanto, em coletiva, o treinador Thiago Carpini destacou que ainda não tem nada garantido e ressaltou a necessidade de calma.

"Vitória importante, uma pontuação que nos coloca em mais um degrau. Ainda não garante nada, nós não temos a nossa permanência assegurada, tem muita coisa acontecendo pela frente, mas sem dúvida, esse jogo faz com que o Vitória chegue ainda melhor para o próximo confronto direto que é o Athletico" disse o treinador.

Em continuidade, o treinador foi questionado sobre a atitude do elenco na segunda etapa, antes de sofrer o gol do empate. Em fala, Carpini falou sobre a dificuldade do campeonato e da qualidade do tricolor carioca, que é o atual campeão da Libertadores. Além disso, o comandante destacou a necessidade de paciência neste tipo de partida.

"Um jogo de Série A às vezes parece um jogo de xadrez, muito estudado, muito detalhe. A gente vê a capacidade do atual campeão da Libertadores, um time que vinha de três vitórias, dentre elas um FlaxFlu. (...) O torcedor precisa entender que se a gente se expor demais para buscar o segundo gol, para se verticalizar o time, a gente acaba tomando o gol e eles não precisam de mais de uma chance. Então, precisamos dessa paciência, jogar como o grande que somos, o vitória e esses atletas. Eu acho que esse é o diferencial", pontuou Thiago Carpini.

Com o resultado positivo, o Vitória fez a felicidade da torcida rubro-negra, que mais uma vez lotou o Barradão, com mais de 29 mil torcedores. Desta maneira, o treinador elogiou a festa nas arquibancadas, destacando a necessidade do apoio.

"A torcida do Vitória mais uma vez dá um show à parte. Eu confesso que tem alguns momentos ali, por exemplo, do gol, eu nem olhei a comemoração, eu fiquei mais olhando a festa da torcida, a energia. Essa vitória a gente dedica também para o nosso torcedor, que já sofreu muito nessa mesma competição, assim como nós. As coisas fogem do nosso controle, não saem como esperado, mas nunca faltou entrega. Erros e acertos fazem parte do processo, mas o torcedor tem sido de fundamental importância", avaliou o treinador.

O próximo encontro do Vitória será diante do Athletico-PR, no próximo sábado, 2, na Ligga Arena, no Paraná. A partida será válida pela 32ª rodada do Brasileirão, às 18h30. Para a partida, Carpini destacou a qualidade da equipe adversária, mas garantiu que entrega não vai faltar.

"Independente do momento que se encontra o Athletico, é sempre um jogo muito difícil. A gente trabalha com todas as possibilidades, porque são os pequenos detalhes que vão fazer diferença, como tem feito em todos os jogos. A gente se prepara sempre para vencer, e eu acho que tomar os devidos cuidados para que a derrota não aconteça é sempre um passo adiante para a gente buscar mais um resultado positivo"