Com gol de brasileiro, Barcelona atropela Real Madrid no Bernabéu

Jogadores do Barcelona comemorando - Foto: OSCAR DEL POZOAFP

Comandado pelo artilheiro Robert Lewandowski, o Barcelona goleou o Real Madrid por 4 a 0 no Clássico disputado neste sábado, 26, em pleno estádio Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Com a vitória, o Barça amplia sua vantagem na liderança de três para seis pontos sobre o próprio Real, que sofre sua primeira derrota nesta edição de LaLiga.

"A temporada é muito longa. Temos que aprender, sim. Aprendemos com a nossa última derrota e acho que aqui vai acontecer o mesmo. Faltam muitos jogos. A equipe pode fazer melhor e tenho certeza de que faremos melhor", afirmou o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Leia mais:

>>"Sem entusiasmo demais", acalma Carpini após vitória diante do Flu

>>Na emoção! Vitória vence Fluminense no fim e abre distância do Z-4

>>Brasileiros brilham e decidem em jogos da Premier League

Os dois gols de Lewandowski decidiram o jogo em apenas três minutos: primeiro o polonês aproveitou um passe entre linhas de Marc Casadó para concluir cara a cara com Andriy Yunin (54'), depois mandou a bola para as redes de cabeça após cruzamento de Alejandro Balde (56'). O polonês se mantem na artilharia do campeonato, com 14 gols somados.

A vitória foi selada mais tarde com gols de Lamine Yamal (77') e do brasileiro Raphinha (84').

Frustração de Mbappé

Do outro lado, Mbappé simbolizou a frustração do Real Madrid. Em seu primeiro Clássico Espanhol, o astro francês teve dois gols anulados por impedimento (30' e 66'). Com um sistema defensivo bem postado, a armadilha do técnico Hansi Flick funcionou perfeitamente para o desespero do time merengue.

O primeiro tempo a rede não balançou, mas o ritmo foi frenético, com bons momentos para ambas as equipes. Depois do intervalo, tudo mudou, especialmente com os dois gols de Leandowski, que deixaram o Real Madrid muito abalado.

Mais um recorde de Yamal

O terceiro do Barça saiu em um contra-ataque que Yamal finalizou batendo cruzado. Com 17 anos e 105 dias, o atacante se tornou o jogador mais jovem a marcar em um Clássico espanhol, superando a marca de Ansu Fati (17 anos e 359 dias).

Com o Real Madrid já entregue, Raphinha fechou a goleada depois de ganhar na velocidade de Lucas Vázquez e marcar um golaço tocando por cima de Lunin.

Foi uma maneira perfeita para o brasileiro de encerrar sua grande semana, três dias depois do hat-trick na goleada por 4 a 1 sobre o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões.

"Uma vitória assim nos dá confiança. Os jogadores comemoraram no vestiário e é algo que gosto muito de ver. Estou orgulhoso pelo que conseguiram", disse Flick em entrevista coletiva pós-jogo.

A vitória também permite ao Barça encerrar uma série de quatro derrotas para o Real Madrid no Clássico.