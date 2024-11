VÍDEO: Na Bahia, Rebeca Andrade vai “até o chão” em carnaval fora de época

Ginasta curtiu show de Bell Marques - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Maior medalhista olímpica da história do Brasil, Rebeca Andrade desembarcou no sul da Bahia neste fim de semana e sentiu um gostinho do carnaval.

Durante o show de Bell Marques, no encerramento da ABF Con 2024, na Ilha de Comandatuba, a ginasta mostrou seu gingado em cima do palco e foi até o chão ao som de sucessos baianos.

Confira o momento: