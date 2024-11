Brasil empata com a Colômbia em primeiro jogo após medalha olímpica

Seleção feminina de futebol - Foto: Lívia Villas Boas / CBF

Em primeiro jogo após os Jogos Olímpicos de Paris-2024, onde conquistou a medalha de prata, a Seleção feminina de futebol empatou com a Colômbia em 1x1. O amistoso ocorreu no estádio de Kleber Andrade, no Espírito Santo, na noite deste sábado, 26. O Brasil marcou com Tarciane, na segunda etapa.

A Amarelinha saiu atrás logo no início da partida. Aos 6 minutos, Catalina Usme finalizou de longe e marcou um golaço, não dando condições para a goleira Lorena. A partida se encaminhou em vantagem colombiana até os 30 minutos da segunda etapa, quando Tarciane recebeu um belo passe de Yasmin, de escanteio, e cabeceou, deixando o placar em igualdade.

A próxima partida da Seleção feminina será novamente com a Colômbia, no segundo amistoso do mês de outubro. O duelo volta a ser no no estádio Kleber Andrade, na terça-feira, 19, às 19h.

Com o empate, o Brasil manteve a invencibilidade contra as colombianas, as principais adversárias no continente nos últimos anos. A Seleção tem agora 10 vitórias, dois empates e nenhuma derrota.

"Estou muito feliz, (o gol) é muito importante para esse novo ciclo. A gente tem pouco tempo, e conseguimos abraçar a ideia da bola parada da comissão, que é o nosso forte e seria um ponto fraco da Colômbia. Elas tomaram gols, principalmente nos Jogos Olímpicos, de bola parada. Trabalhamos bola parada essa semana", disse Tarciane após o apito final.