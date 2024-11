Tudo pronto! Bahia encerra preparação para pegar o Vasco no Rio

Jogadores do Bahia durante treino - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O elenco do Bahia realizou o último treino antes do duelo diante do Vasco, pela 31ª rodada do Brasileirão, que ocorre nesta segunda-feira, 28. A partida será no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, com previsão de início para às 21h. Desta maneira, na manhã deste domingo, 27, Rogério Ceni fez os últimos ajustes antes do duelo.

O dia iniciou no campo 1, quando os atletas foram supervisionados pelo preparador físico Danilo Augusto e realizaram um trabalho de ativação e depois um trabalho de controle de bola.

Na sequência, sob comando do treinador Rogério Ceni, os atletas fizeram uma atividade técnica com troca de passes e finalizações com o grupo dividido em duas equipes, em campo reduzido. O trabalho contou com construção de jogadas, marcação, finalização e jogadas aéreas foram trabalhadas.

Por fim, ainda em campo reduzido, o treinador dividiu o elenco para um novo treino técnico, com aprimoramento de trocas de passes e saída de jogo.

Para o duelo, o tricolor não poderá contar com o atacante Biel, que segue em tratamento após um desconforto na lombar. Além dele, o volante Rezende também deu continuidade à sua recuperação e ficou entre fisioterapia e academia.