Rodada ajuda e Vitória tem melhor posição desde o início da Série A

Alerrandro comemorando gol - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

Após vencer o Fluminense pela 31ª rodada do Brasileirão Série A, o Vitória conseguiu chegar a casa dos 35 pontos, subindo duas posições na tabela e indo à 14ª colocação. O Leão foi favorecido pelas derrotas de Juventude, para o Flamengo, e Bragantino, para o Botafogo, conseguindo a melhor colocação desde o início da competição, em abril.

No confronto, o Vitória conseguiu o resultado positivo nos últimos minutos, com um gol de pênalti marcado por Alerrandro, que agora soma 14 gols na temporada e oito no campeonato. Anteriormente, Neris, zagueiro, foi o responsável por abrir o placar após jogada de bola parada. O resultado encerrou em 2x1 para o Leão.

Leia mais:

>>"Sonho muito distante", opina Carpini sobre vaga à Sul-americana

>>Morre Mestre Pelé da Bomba, grande nome da capoeira no Brasil

>>Ex-árbitro de Copa do Mundo opina sobre pênalti no Vitória: "errou"

Agora, o Vitória consegue o seu segundo triunfo consecutivo, tendo em vista que venceu o Bragantino na 30ª rodada por 1x0. Além disso, também uma sequência de três jogos sem perder, somando o empate diante do Atlético-MG, no início do mês.

O momento positivo anima o torcedor, que começa a visar as competições internacionais. O rubro-negro está a dois pontos da zona de classificação da Sul-Americana, que vai até a 12ª colocação, ocupada pelo Criciúma, com 37 pontos. Entretanto, em uma possível final da Libertadores com dois brasileiros, o 13º também poderá se classificar, sendo atualmente o Fluminense, com 36 pontos.

Para conquistar a classificação, o Vitória terá uma sequência complicada, com sete jogos até o fim, enfrentando Athletico-PR, Criciúma, Botafogo e Flamengo fora de casa, além de Corinthians, Grêmio e Fortaleza no Barradão.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Leão tem 23,3% de chance de classificação. Para conquistar a vaga, o Vitória precisa de, aproximadamente, mais 13 pontos, o que seria quatro triunfos e um empate nos próximos sete jogos.