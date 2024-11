Ex-árbitro de Copa do Mundo opina sobre pênalti no Vitória: "Errou"

Carlos Eugênio Simon, ex-árbitro de futebol

O Vitória venceu o Fluminense neste sábado, 26, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, somando três pontos e indo à 14ª colocação na tabela. Para o resultado, o Leão contou com um pênalti marcado por Alerrandro nos acréscimos do segundo tempo, o que gerou repercussão.

Após a partida, o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon, que atualmente atua como comentarista, opinou sobre o lance, declarando a sua discordância com a marcação. Na partida, o rubro-negro teve dois pênaltis, um deles sendo anulado no primeiro tempo.

Leia mais:

>> Baiana Ana Marcela faz história e soma 60ª medalha em Copas do Mundo

>> "Sonho muito distante", opina Carpini sobre vaga à Sul-americana

>> VÍDEO: Na Bahia, Rebeca Andrade vai “até o chão” em carnaval fora de época

"Dos dois pênaltis marcados para a equipe baiana, nenhum foi. No primeiro lance, o árbitro marcou no campo e o VAR agiu corretamente, ocasionando na desmarcação, porque não existiu. Foi um contato de jogo. Na segunda jogada, foi uma disputa de bola entre os dois jogadores. Errou a arbitragem", disse o comentarista.

Com o resultado, o Leão agora soma 35 pontos, conquistando a melhor posição na tabela desde o início do campeonato. O Vitória conseguiu ultrapassar Juventude, que perdeu para o Flamengo, e Bragantino, que perdeu para o Botafogo.