Baiana Ana Marcela faz história e soma 60ª medalha em Copas do Mundo

Campeã olímpica em Tóquio, a baiana Ana Marcela fez história mais uma vez. Na Copa do Mundo de Águas Abertas, a atleta garantiu a inédita medalha de prata ao Brasil no revezamento 4x1.500m, o que foi o seu 60ª pódio no Mundial.

Ao lado de Ana estavam Viviane Jungblut, Luiz Felipe Loureiro e Leonardo Brandt de Macedo, que juntos completaram a prova em 1h11min02s30. O tempo só ficou atrás da Austrália, que conquistou o ouro, e ficou na frente dos EUA, que completaram o pódio.

Na etapa de Hong Kong da Copa do Mundo de águas abertas, na manhã deste domingo, a baiana foi um grande nome para a primeira conquista do Time Brasil no revezamento, muito diferente da nadadora de 32 anos, que já soma 60 medalhas, com 29 ouros, 18 pratas e 13 bronzes, sendo a maior medalhista da história da competição.

Com quatro etapas disputadas, Ana Marcela é a atual líder do torneio, se aproximando de conquistar mais um título. Nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a baiana terminou na 4ª colocação nos 10km, não conseguindo repetir o feito de 2021, quando foi campeã.