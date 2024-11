Morre Mestre Pelé da Bomba, grande nome da capoeira no Brasil

Mestre Pelé da Bomba, grande nome da capoeira no Brasil - Foto: Divulgação/ @secultBa

Visto como um dos maiores nomes da capoeira no Brasil, faleceu na manhã deste domingo, 28, Natalício Neves da Silva, conhecido como Mestre Pelé da Bomba, aos 89 anos. Nascido em 1934, na cidade de Governador Mangabeira, no Recôncavo baiano, o Mestre iniciou a sua trajetória com o esporte aos 12 anos.

Aos 24 anos foi reconhecido como mestre. Professor de Capoeira e cantador, gravando três CDs, um DVD, além disso, lançou o livro “O Pelé da Capoeira”, em 2010. O mestre integrou grupo folclórico Viva Bahia de dona Emília Biancardi, e foi presidente da Associação Brasileira de Capoeira Angola (ABCA), onde recentemente fazia parte do conselho.

Em nota, a A Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBa) lamentou o falecimento de um dos maiores nomes da cultura baiana.

"A Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBa) lamenta com imenso pesar o falecimento de Natalício Neves da Silva, Mestre Pelé da Bomba, neste domingo (27.10), aos 89 anos. Com a ginga e malemolência dos grandes capoeiristas de rua da história da Bahia, Pelé da Bomba deixa um grande legado para a Cultura baiana. A SecultBa se solidariza aos familiares e amigos de Mestre Pelé e deseja que sua história permaneça viva e inspiradora pelas rodas de Capoeira e pelas ruas da Bahia", escreveu a Secretaria.