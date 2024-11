Vereador mais votado de interior baiano morre em acidente

Ariel da Martins - Foto: Reprodução

O vereador José Ariel Rodrigues de Oliveira, conhecido como Ariel da Martins, de 43 anos, morreu após sofrer um acidente de moto na noite deste sábado, 27. Ariel, o mais votado de Queimadas, no norte da Bahia, colidiu com outra moto em uma estrada no município de Itiúba, a 50 km de sua cidade.

Segundo a Polícia Civil, Ariel perdeu o controle da motocicleta e bateu no fundo de outra moto. A ocorrência foi registrada pela polícia após o irmão do vereador comunicar o acidente. Ariel foi socorrido no Hospital Municipal de Itiúba e, em seguida, transferido para o Hospital de Trauma de Petrolina, em Pernambuco, onde faleceu.

Ariel da Martins, eleito pelo MDB com mais de 1.000 votos, era também empresário e produtor de eventos. A Prefeitura de Queimadas emitiu uma nota lamentando sua perda e prestando condolências aos familiares e amigos.