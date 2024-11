“Sentimento de vitória”, diz Bruno Reis sobre eleição de Flávio Matos

Bruno mostrou otimismo com vitória de Flávio Matos. - Foto: Lula Bonfim / Ag. A Tarde

Presente em Camaçari para apoiar o candidato à prefeitura Flávio Matos (União Brasil), o prefeito de Salvador, Bruno Reis, não escondeu o otimismo com a vitória do correligionário.

Leia mais

>> “Expectativa é muito melhor do que no 1º turno”, diz Flávio Matos

>> PM desmonta esquema ilegal de transporte e compra de votos em Camaçari

>> Caetano lembra vantagem no 1º turno e projeta vitória: ‘Junto com o povo'

“A expectativa é a melhor possível. Um sentimento de vitória. As pesquisas internas já confirmam isso e mostram a gente já à frente. As pessoas não vão admitir o que aconteceu em Camaçari, foi algo sem precedentes. Ontem, bandidos armados invadiram o nosso comitê. Nosso adversário se aliou com que há de pior em nossa sociedade, vendendo a alma ao diabo para voltar à prefeitura. O povo não vai permitir isso”, disse o gestor soteropolitano ao Portal A Tarde neste domingo, 27.

Bruno Reis pediu ao povo camaçariense uma chance de Flávio mostrar trabalho no Executivo do município. “Flávio vai renovar Camaçari, que precisa de gente nova, com gás, com vontade. Flávio quer uma oportunidade, Caetano já teve todas, com ele e a família dele. Flávio quer uma oportunidade para fazer o trabalho da vida dele para entrar na história de Camaçari como o maior prefeito que esta cidade já teve”, projetou.

Matos disputa o pleito contra Luiz Caetano (PT). No primeiro turno, a diferença entre os dois foi de apenas 559 votos, com o petista na frente.