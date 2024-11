PM desmonta esquema ilegal de transporte e compra de votos em Camaçari

Ao todo, 10 ônibus transportavam eleitores para o local de votação - Foto: Divilgação / PMBA

A Polícia Militar da Bahia interceptou 10 ônibus que realizavam transporte ilegal de passageiros em direção às zonas eleitorais de Camaçari, na manhã deste domingo, 27.

A PM informou que durante a blitz identificou que os passageiros estavam recebendo R$ 130 para participar da ação, além de serem obrigados a usar camisas azuis, em apoio explícito ao candidato a prefeito de Camaçari, Flávio Matos (União Brasil).

O transporte de eleitores no dia da eleição, promovido por partidos, candidatos ou coligações, é configurado como crime eleitoral, conforme previsto na legislação. Essa prática visa aliciar ou corromper o livre exercício do voto, sendo punível com reclusão de quatro a seis anos e pagamento de multa.

A operação policial foi desencadeada após a PM receber denúncias e áudios que expuseram a estratégia por trás da ação. Um dos áudios, obtido pela polícia, revela: “São 1000 vagas… Horário, né? 5h30, 6 horas”.

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos no esquema criminoso, e o caso foi registrado como parte dos esforços de fiscalização no pleito municipal de 2024.