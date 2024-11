Saiba o que acontece se a eleição terminar empatada

51 municípios brasileiros decidem a eleição neste domingo, 27. - Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil

Em 51 municípios brasileiros a eleição será decidida no segundo turno, neste domingo, 27. Uma destas cidades está na Bahia. Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, decidirá o pleito pela primeira vez em sua história em duas etapas.

No primeiro turno, o candidato do PT, Luiz Caetano, venceu Flávio Matos, do União Brasil, por uma diferença de apenas 559 votos. Em termos de porcentagem, o petista teve 49,52% dos votos válidos contra 49,17% do adversário.

Apesar de difícil, existe a possibilidade de um empate acontecer. Um exemplo disso foi visto em Inhaúma (MG) neste ano. Os candidatos Zula (Republicanos) e Carlinhos (Solidariedade) tiveram a mesma quantidade de votos, ambos com 2.434.

Segundo o artigo 110 do Código Eleitoral, o critério a ser utilizado nos casos de empate é a idade, com o candidato mais velho recebendo prioridade. “Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso”, diz a legislação.

Na cidade do interior de Minas, a juventude contou contra Carlinhos. Ele tem 45 anos e Zula, que foi declarado o vencedor, 62.