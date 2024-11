TRE-BA define plano de segurança para 2º turno em Camaçari

Planejamento de segurança foi montado pelo TRE, em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia - Foto: Tânia Rêgo | Agência Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), em colaboração com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), definiu o plano de segurança para o segundo turno das eleições municipais, que ocorrerá neste domingo, 27, em Camaçari. Para garantir a tranquilidade do pleito, as forças de segurança mobilizarão 1.438 agentes no município.

As operações começaram nesta sexta-feira, 25, e continuarão até o domingo, com a participação de 1.250 policiais militares, 128 policiais civis, 50 bombeiros militares e 10 peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), 13 agentes de Polícia Judicial do TRE-BA, quatro agentes de Polícia Judicial do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e quatro agentes da Justiça Federal.

De acordo com a Assessoria de Segurança e Inteligência Institucional (ASSEGIN) do TRE-BA, a infraestrutura de monitoramento também será reforçada com a instalação de 50 câmeras de vigilância, das quais 13 possuem tecnologia de reconhecimento facial.

Além disso, serão utilizadas duas plataformas de observação elevadas, com capacidade de visualização de 360 ​​graus, instaladas em veículos posicionados nas proximidades dos maiores locais de votação em Camaçari.