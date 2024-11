“Expectativa é muito melhor do que no 1º turno”, diz Flávio Matos

Flávio Matos se mostrou confiante na vitória - Foto: Lula Bonfim / Ag. A Tarde

Candidato do União Brasil à prefeitura de Camaçari, Flávio Matos votou na manhã deste domingo, 27, no Colégio Municipal São Thomaz da Cantuária. Acompanhado de Bruno Reis, ACM Neto, Antônio Elinaldo e outras lideranças do seu partido, Matos mostrou confiança na vitória.

Ao Portal A Tarde, ele disse acreditar que os problemas enfrentados no primeiro turno não vão se repetir e que o número de abstenções, que foi de 18,49%, tende a cair.

“A expectativa é muito melhor do que no primeiro turno. Infelizmente tivemos uma bagunça no primeiro turno com urnas antigas, mas agora garantimos urnas novas com o presidente do TRE. A eleição deve ser mais rápida que vai diminuir a abstenção com a diminuição das filas”, disse Matos.

O candidato governista também aproveitou para alfinetar Luiz Caetano (PT), seu adversário na disputa.

“O povo vai pras urnas, sobretudo para mostrar o seu direito de escolha e de liberdade. Infelizmente o meu adversário apostou em opressão, medo e na intimidação. Camaçari não quer viver isso. O povo quer viver um novo momento, uma nova história que será mostrada na urna no dia de hoje”, disse o candidato.

A disputa eleitoral em Camaçari foi bastante acirrada no primeiro turno. No fim da apuração, a diferença entre os dois foi de apenas 559 votos, com o petista na frente.