Caetano lembra vantagem no 1º turno e projeta vitória: ‘Junto com o povo'

CAetano votou no Colégio Municipal São Thomaz da Cantuária, ao lado do governador - Foto: Lula Bofim | Ag. A TARDE

Candidato do PT à prefeitura de Camaçari, Luiz Caetano votou acompanhado do governador Jerônimo Rodrigues e de outras lideranças de seu grupo político na manhã desta domingo, 27, no Colégio Municipal São Thomaz da Cantuária.

Veja mais

>> Saiba o que acontece se a eleição terminar empatada

>> PM desmonta esquema ilegal de transporte e compra de votos em Camaçari

>> “Expectativa é muito melhor do que no 1º turno”, diz Flávio Matos



Em coletiva de imprensa, o petista mostrou mostrou confiança na repetição do resultado do primeiro turno, quando saiu vitorioso.

“A mensagem é de esperança e dizer ao povo de Camaçari que eu agradeço a cada um de vocês pelo apoio. Nós ganhamos bem no primeiro turno porque o povo participou. Nós vencemos a máquina pública, o sistema da prefeitura, o prefeito que fez agiotagem oficial em seu gabinete e no do presidente da Câmara. Nós vencemos porque estamos junto com o povo”, disse Caetano.

Ele também prometeu melhorias para a população camaçariense caso seja eleito. “ Vamos mudar Camaçari, melhorar a vida do nosso povo e consequentemente melhorar a qualidade de vida da nossa gente com empregabilidade, saúde, educação, transporte e dignidade para a nossa gente”, pontuou.

A disputa eleitoral em Camaçari foi bastante acirrada no primeiro turno. No fim da apuração, a diferença entre Caetano e Flávio Matos (União Brasil) foi de apenas 559 votos.