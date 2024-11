Jerônimo vai a evento do MST e assegura “pauta conjunta”

Governador esteve acompanhado da esposa, Tatiana Velloso, em encontro do MST - Foto: Manu Dias | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) esteve presente, na manhã deste sábado, 26, no 24º Encontro de Educadores e Educadoras do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), realizado no bairro de Itapuã, em Salvador. Durante o evento, o gestor estadual tomou café da manhã com os militantes da reforma agrária e conversou sobre temas relativos à causa, garantindo possuir pautas em comum.

“A gente percebe um amadurecimento das proposições, dos cuidados, dos elos. Nós queremos cuidar do tema da educação do campo, mas também da saúde para quem mora no campo, das condições para manutenção da cultura. É uma pauta conjunta do Estado com os movimentos, e do Estado com os Municípios, para que quem mora no campo possa ter terra, possa ter água, possa ter estrada pavimentada”, disse Jerônimo.

De acordo com a Secretaria da Educação (SEC), que apoiou o evento do MST, 80 mil estudantes estão matriculados em escolas do campo na rede estadual, sendo 1.111 em assentamentos.

O encontro do MST, em seus três dias de realização, reuniu cerca de 340 educadores que trabalham em assentamentos e quilombos de dez regiões da Bahia. Juntos, os professores fizeram um balanço dos resultados da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos territórios de reforma agrária, dos trabalhos de agroecologia realizados nas escolas e da implantação da alimentação da agricultura familiar na educação estadual.

Além da pauta da Educação, o evento também comemorou os 40 anos de fundação do MST.