Presidente do TRE prevê resultado em Camaçari até 19h

Em um balanço parcial das eleições de Camaçari no final da manhã deste domingo, 27, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Abelardo da Matta, afirmou que o andamento da eleição no município da Região Metropolitana de Salvador, transcorre de forma tranquila.

Ele acredita que o cenário visto no primeiro turno não vai se repetir e previu que o resultado não vai demorar para ser conhecido. “Eu faço a estimativa de até às 19h a gente já saber quem vai ser o prefeito de Camaçari”, disse o desembargador em coletiva de imprensa.

No dia 6 de outubro, vários eleitores camaçarienses ficaram horas nas filas para registrar seus votos. Isso porque várias urnas apresentaram problemas e precisaram ser substituídas, o que atrasou o resultado da apuração.

Até por volta de meio-dia, o presidente do TRE-BA informou que um número ínfimo de urnas apresentaram problemas neste domingo.

“Pela manhã só tivemos a troca de duas urnas de um total de 540 urnas, é um percentual muito baixo. As urnas estão normais, sem nenhuma reclamação. O eleitor está votando de forma rápida, forma célere, sem nenhum tipo de problema. Está sendo um sucesso e não acredito que vá trazer nenhum tipo de atraso para o encerramento às 17h”, afirmou.

Abelardo da Matta também comunicou que durante a manhã nenhum crime eleitoral foi registrado em Camaçari.

“Não recebemos nenhuma notícia de compra de votos, estamos atuando de forma firme. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Federal estão envidando todos os esforços para combater qualquer tipo de irregularidade na eleição de Camaçari”, pontuou.