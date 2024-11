Jerônimo garante reforço na segurança pública em Camaçari

Jerônimo acompanhou o voto de Caetano. - Foto: Lula Bonfim / Ag. A Tarde

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) esteve presente em Camaçari, onde acompanhou o voto do candidato à prefeitura Luiz Caetano (PT), no Colégio Municipal São Thomaz da Cantuária. Na ocasião, para o Portal A Tarde, o chefe do Executivo baiano disse que Caetano vai priorizar a segurança pública, caso seja eleito.

“Não vou me hesitar em fazer o esforço suficiente para que o Camaçari continue tendo segurança pública. E com o prefeito parceiro é melhor. Caetano vai iluminar as ruas. Ontem participei de uma carreata e vi as ruas escuras, mal tratadas. Como vai fazer segurança pública em um ambiente desse?”, questionou o governador.

“Caetano vai reforçar e fortalecer a Guarda Municipal. A Guarda é um braço operacional da prefeitura, mas pode ser um parceiro, que são os olhos da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Federal”, acrescentou.

Jerônimo também comentou sobre o esquema de segurança montado para tentar levar tranquilidade aos eleitores camaçarienses.

“Aqui hoje nós temos acompanhando, a Polícia Militar, Polícia Civil e também nós temos a Polícia Federal. E eu espero que a gente não precise usar da força policial federal e estadual, mas se precisar, eles vão entregar material suficiente para a justiça julgar”, afirmou.