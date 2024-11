Presidente do TRE-BA irá a Camaçari acompanhar o segundo turno

Presidente do TRE-BA, Abelardo da Matta receberá imprensa em Camaçari - Foto: Divulgação / TRE-BA

O presidente do TRE-BA, desembargador Abelardo da Matta, e demais membros da Corte Eleitoral da Bahia, seguirão para a cidade de Camaçari neste domingo, 27, pela manhã, com o objetivo de acompanhar o segundo turno eleitoral no município e prestar apoio às magistradas, as servidoras e aos servidores das zonas eleitorais 170ª e 171ª.

Na ocasião, o desembargador Abelardo da Matta, receberá a imprensa às 11 horas, para realizar um balanço parcial do pleito. O encontro acontecerá no Fórum Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que fica na 5ª Avenida do Centro Administrativo de Camaçari.

No município da Região Metropolitana de Salvador a disputa é entre Luiz Caetano (PT) e Flávio Matos (União Brasil). No primeiro turno, o candidato do PT venceu por uma diferença de apenas 559 votos.