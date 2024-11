Vitória ultrapassa 500 mil pagantes no Barradão após vencer Fluminense

Torcida rubro-negra fez a festa contra o Fluminense - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória celebrou mais uma importante conquista fora das quatro linhas no último sábado, 26, ao derrotar o Fluminense por 2 a 1 no Barradão. A partida, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a presença de 29.497 torcedores no estádio, dos quais 29.186 compraram ingressos, elevando o total de pagantes do clube em 2024 para 509.745 e superando a simbólica marca de meio milhão.

No geral, o público registrado na temporada chegou a 514.663 torcedores, com uma arrecadação de R$ 6.559.581,00. Somente o jogo contra o Tricolor carioca rendeu ao clube R$ 930.833,00.

Leia mais:

>> Vídeo: Rubro-negro denuncia perrengue para entrar no Barradão

>> CBF afasta árbitros de Flamengo x Juventude e Vitória x Fluminense

>> Rodada ajuda e Vitória tem melhor posição desde o início da Série A



O técnico Thiago Carpini enalteceu a torcida rubro-negra pelo apoio e comentou sobre a atmosfera única do Barradão. Em entrevista coletiva, o treinador revelou que, durante a comemoração do gol da vitória sobre o Fluminense, seu olhar se voltou para a arquibancada.

"A torcida do Vitória mais uma vez deu um show à parte. No lance do gol eu nem vi a comemoração, fiquei olhando a torcida, o bandeirão. É uma atmosfera diferente. Essa vitória a gente dedica ao torcedor, que sofre como nós", disse Carpini, emocionado.

Thiago Carpini, técnico do Vitória | Foto: Thiago Carpini | EC Vitória

Cinco maiores públicos do Vitória no ano

Com o público expressivo no último jogo, o duelo contra o Fluminense tornou-se o quinto maior público pagante do Vitória em 2024. O recorde pertence ao primeiro Ba-Vi do ano, que recebeu 30.727 torcedores. Confira a lista dos maiores públicos do Rubro-Negro na temporada:

Vitória 3 x 2 Bahia (7ª rodada do Baiano) - 30.727 pagantes

Vitória 0 x 1 Palmeiras (1ª rodada do Brasileiro) - 30.644 pagantes

Vitória 1 x 2 Flamengo (19ª rodada do Brasileiro) - 30.509 pagantes

Vitória 3 x 2 Bahia (1º jogo da final do Baiano) - 30.439 pagantes

Vitória 2 x 1 Fluminense (31ª rodada do Brasileiro) - 29.186 pagantes

Próximos desafios e expectativa de público

O Vitória ainda tem três jogos em casa nesta reta final de Brasileirão e, com isso, a expectativa é ultrapassar a marca de 600 mil pagantes na temporada. O próximo confronto em Salvador, agendado para o dia 9 de novembro, será decisivo na luta contra o rebaixamento: o Rubro-Negro recebe o Corinthians, às 16h30 (de Brasília), pela 33ª rodada, e Carpini fez questão de convocar a torcida para mais uma "festa linda" no Barradão.

O torcedor tem sido de fundamental importância. Que essa festa siga acontecendo nas próximas rodadas Thiago Carpini - técnico do Vitória

Antes do embate contra o Corinthians, no entanto, o Leão terá um confronto direto contra o Athletico-PR, neste sábado, 2 de novembro, às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, pela 32ª rodada do Brasileiro. Para o duelo fora de casa, Carpini terá os desfalques de Gustavo Mosquito e Léo Naldi, suspensos, mas mantém o foco em somar pontos essenciais na briga pela permanência na elite.