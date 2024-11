CBF afasta árbitros de Flamengo x Juventude e Vitória x Fluminense

Flamengo x Juventude - Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afastou Diego Pombo Lopez e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, responsáveis pelo VAR em Flamengo x Juventude e Vitória x Fluminense, respectivamente, durante a 31ª rodada do Brasileirão. Ambos estavam escalados para atuar em jogos da Série B nesta segunda-feira, 27, mas foram substituídos em razão de uma “avaliação de desempenho técnico”, conforme nota divulgada pela Comissão de Arbitragem.

Diego Pombo Lopez, que faria o VAR em América-MG x Sport, será substituído por Philip Georg Bennett, enquanto Rodrigo Guarizo seria VAR em Ituano x Santos, sendo agora substituído por Adriano de Assis Miranda.

Na derrota por 4 a 2 para o Flamengo, o Juventude protestou contra decisões do árbitro Braulio da Silva Machado, principalmente pela expulsão do meia Nenê e pelo pênalti em Gerson, convertido por Gabigol, que deixou o placar empatado em 1 a 1 no início do segundo tempo.

Já o Fluminense, que perdeu por 2 a 1 para o Vitória, questionou a marcação de um pênalti de Lima em Matheuzinho. Segundo o comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira, não houve falta, tornando a decisão determinante para o resultado. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, também manifestou insatisfação publicamente.