Vini Jr favorito! Relembre brasileiros que já venceram a Bola de Ouro

Vinicius Jr em partida com a Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Premiação da Bola de Ouro 2024 ocorre nesta segunda-feira, 28, em Paris, às 16h (horário de Brasília). Na disputa, está o brasileiro Vinicius Jr, do Real Madrid, visto como favorito para conquistar o prêmio e ser eleito o melhor jogador do mundo. O atacante de 24 anos pode se tornar apenas o quinto atleta nascido no Brasil a conquistar o troféu.

O primeiro brasileiro a conseguir a honraria foi em 1997, com Ronaldo Nazário, o Fenômeno, que na época jogava no Barcelona, da Espanha. Cinco anos depois, o camisa 9 do pentacampeonato da Seleção Brasileira voltou a conquistar o título. Até os dias de hoje, Fenômeno segue sendo o único jogador do Brasil a ter duas Bolas de Ouro.

Após Ronaldo, Rivaldo conquistou o troféu em 1999, após grande temporada com a camisa do Barcelona. O brasileiro seguinte foi Ronaldinho, na edição de 2005, também representando a equipe catalã.

No entanto, o último a colocar o Brasil no topo foi Ricardo Leite, o Kaká. Em 2007, após se sagrar campeão da Liga dos Campeões, o meia deixou Lionel Messi e Cristiano Ronaldo para trás, levantando o tão sonhado troféu.

Desta vez, a honraria pode ser conquistada por Vini Jr, que foi campeão da La Liga, Liga dos Campeões e Supercopa da Europa na temporada. Ao todo, o camisa 7 somou 39 jogos, com 24 gols e nove assistências.