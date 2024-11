Vídeo: Rubro-negro denuncia perrengue para entrar no Barradão

Caso aconteceu no confronto contra o Flu - Foto: Divulgação | EC Vitória

Um rubro-negro denunciou, no último sábado (26), o perrengue que enfrentou para entrar no Estádio Manuel Barradas. O torcedor do Vitória, que disputou uma partida acirrada contra o Fluminense, não conseguiu assistir ao jogo do Leão por causa de problema com o sistema de sócio.

Em vídeo compartilhado no Instagram, o torcedor contou que o problema aconteceu na hora do reconhecimento facial. Segundo o relato, o sistema indicou que o sócio já teria sido usado no dia.

"É galera, hoje não tem resumo não. Lá deu que meu sócio já passou, sendo que eu não passei. Meu sócio está aqui em minha mãe, meu documento e agora eu vou ficar sem assistir ao jogo. Hoje não tem resumo, hoje não tem nada. Humilhação da porra que eu passei aqui hoje por causa desse reconhecimento facial. Alguém passou ai deu lá que foi meu sócio", lamentou o rubro-negro.

Ainda de acordo com o torcedor, ao buscar uma solução com a organização do estádio, a sugestão foi que ele comprasse um ingresso para a partida.