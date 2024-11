Bola de Ouro 2024: onde assistir e horário da premiação

Troféu da Bola de Ouro - Foto: Reprodução/France Football

A expectativa é grande para a cerimônia da Bola de Ouro 2024, que ocorrerá nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), em Paris. O Brasil pode ver o retorno de um jogador nacional ao topo do futebol mundial após 17 anos, desde que Kaká conquistou o prêmio em 2007. Entre os finalistas femininos, as brasileiras Gabi Portilho e Tarciane também estão na disputa.

Os prêmios da revista France Football são baseados no desempenho dos atletas na temporada 2023/24. Vinícius Júnior, do Real Madrid, é apontado como um forte candidato ao título de melhor jogador do mundo. Sua contribuição decisiva na conquista da Supercopa da Espanha, do Campeonato Espanhol e da Champions League o coloca em uma posição privilegiada. Os principais concorrentes de Vini são Rodri, do Manchester City, e Jude Bellingham, também do Real Madrid.

Horário e onde assistir:

Data: 28/10/2024

Horário: 16h (de Brasília)

Transmissão: O evento será exibido pelo TNT e Max (streaming), além de uma cobertura ao vivo da Central do ge.

Vinícius Júnior é o único brasileiro na lista de candidatos ao prêmio principal. Ele já figurou entre os finalistas nas temporadas 2021/22 e 2022/23, terminando em oitavo e sexto lugares, respectivamente. Curiosamente, Neymar não figura entre os 30 finalistas pelo terceiro ano consecutivo.

O Real Madrid se destaca como o clube com mais representantes na lista dos finalistas da Bola de Ouro. Além de Vinícius, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Kylian Mbappé, Toni Kroos, Antonio Rüdiger e Federico Valverde também estão na disputa.

Contexto histórico

Na última edição, Lionel Messi foi coroado campeão, e, embora ele tenha sido um dos favoritos em 2023, ele e Cristiano Ronaldo não estão entre os finalistas de 2024. A revista France Football, responsável pela premiação, não tem vínculos com a FIFA, que realiza seu próprio prêmio, o Fifa The Best, desde 2016.

Além disso, a France Football introduziu em 2022 novas categorias, como o Prêmio Gerd Müller, que reconhece o artilheiro da temporada, e o Prêmio Sócrates, em homenagem ao icônico jogador brasileiro, que celebra atletas envolvidos em causas sociais. Em 2023, Vinícius Júnior venceu o Prêmio Sócrates pelo trabalho desenvolvido por meio de seu instituto, que visa inovar a educação de crianças e jovens por meio do futebol.

Finalistas da Bola de Ouro 2024

Os indicados para o prêmio masculino incluem nomes de destaque como Jude Bellingham, Hakan Çalhanoglu, Erling Haaland e Kylian Mbappé. Na categoria feminina, além de Gabi Portilho e Tarciane, Aitana Bonmatí, atual campeã e ícone do Barcelona, também está entre as finalistas.

Outros prêmios e categorias

A France Football também reconhece o melhor goleiro com o Troféu Yashin, que foi conquistado por Alisson em 2019. Emiliano Martínez, o vencedor de 2023, é um dos finalistas novamente este ano. Na categoria sub-21, o Brasil volta a ter um representante com Savinho, que disputa o Troféu Kopa.

Os prêmios a serem distribuídos na cerimônia incluem:

Bola de Ouro masculina: Melhor jogador da temporada 2023/24

Bola de Ouro feminina: Melhor jogadora da temporada 2023/24

Troféu Yashin: Melhor goleiro da temporada 2023/24

Troféu Kopa: Melhor jogador sub-21 da temporada 2023/24

Clube do ano: Prêmio ao clube mais vitorioso em todas as categorias

Treinador do ano: Melhor treinador de um clube ou seleção

Troféu Gerd Müller: Jogador com mais gols por seleção e clube na temporada

Prêmio Sócrates: Reconhecimento a atletas envolvidos em causas sociais