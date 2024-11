Saiba como é feita a votação da Bola de Ouro

Bola de Ouro conhecerá seus vencedores nesta segunda-feira, 28 - Foto: FRANCK FIFE / AFP

O mundo do futebol estará com as atenções voltadas para Paris nesta segunda-feira, 28, às 16h (horário de Brasília), quando será revelado o vencedor da Bola de Ouro de 2024, prêmio entregue pela revista francesa "France Football" ao melhor jogador da temporada. O atacante Vinícius Júnior, um dos principais favoritos, pode se tornar o primeiro brasileiro a levar o troféu em 17 anos, trazendo um novo marco para o futebol do país.

Além de Vinícius, outros nomes são apontados como fortes concorrentes. O volante Rodri, do Manchester City, é um deles, enquanto o jovem talento inglês Bellingham e o atacante francês Mbappé, ambos colegas de Vinícius no Real Madrid, também estão entre os favoritos para a disputa.

A Origem e a Influência da "France Football"

Fundada em 1946 e com sede em Paris, a "France Football" é uma das mais renomadas revistas esportivas da Europa, publicando edições duas vezes por semana, às terças e sextas-feiras. Ao longo das décadas, consolidou-se como uma referência, especialmente na cobertura e análise do futebol europeu, além de dar atenção a grandes campeonatos e astros do esporte mundial. A criação da Bola de Ouro, em 1956, firmou ainda mais seu papel de destaque, e o prêmio, originalmente destinado apenas a jogadores europeus, se tornou um dos mais desejados na carreira de qualquer atleta de futebol.

Além da Bola de Ouro, a revista também entrega outros prêmios importantes, como o de clube do ano, treinador do ano (para categorias masculinas e femininas), o Troféu Kopa (melhor jogador sub-21) e o Troféu Lev Yashin, que reconhece o melhor goleiro do mundo.

Leia mais:

>> Vini Jr favorito! Relembre brasileiros que já venceram a Bola de Ouro

>> Liverpool arranca empate com Arsenal, mas perde liderança do Inglês

>> Carlos Sainz faz a pole position do GP do México de F1

Evolução da Bola de Ouro

A Bola de Ouro foi inicialmente limitada aos jogadores europeus, mas a partir de 1995 passou a aceitar qualquer atleta que atuasse em um clube do continente, ampliando a disputa. Foi com essa alteração que nomes como o argentino Alfredo Di Stéfano e o ítalo-argentino Omar Sivori foram premiados como cidadãos naturalizados.

Uma expansão maior aconteceu em 2007, quando jogadores de qualquer liga no mundo passaram a concorrer, permitindo que o prêmio reconhecesse talentos globais. Após essa mudança, por exemplo, o brasileiro Rogério Ceni foi incluído entre os 50 finalistas, um feito para alguém atuando fora do eixo europeu.

Entre 2010 e 2015, a Bola de Ouro se fundiu com o prêmio da FIFA de Melhor do Mundo, sendo chamada de "Bola de Ouro da Fifa" e organizada em parceria com a entidade. No entanto, em 2016, a "France Football" decidiu retomar o controle total e voltou ao seu formato original.

Critérios de Votação para a Bola de Ouro

A escolha do vencedor da Bola de Ouro é feita em duas etapas. Primeiro, jornalistas da "France Football" selecionam uma lista de 30 indicados. Em seguida, esta lista é enviada a jornalistas de 100 países, escolhidos conforme o ranking mais recente da FIFA.

Cada votante escolhe 10 jogadores, ranqueando-os do primeiro ao décimo. O sistema de pontuação atribui 15 pontos para o primeiro colocado, 12 para o segundo e 10 para o terceiro. Do quarto ao décimo, as pontuações vão de oito a um ponto. O jogador com maior pontuação total é declarado o vencedor.

Se houver empate, o critério de desempate considera o número de votos recebidos na segunda posição. Persistindo o empate, é levado em conta o número de votos na terceira posição, e assim por diante. Caso todos os critérios sejam insuficientes para definir o vencedor, a decisão final fica a cargo do editor-chefe da "France Football".