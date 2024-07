Na Alemanha, Espanha vence Inglaterra e é tetracampeã da Eurocopa

Capitão da Espanha, Morata ergue a taça da Eurocopa - Foto: Javier Soriano | AFP

A Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1 neste domingo, 14, em Berlim, na Alemanha, e se sagrou campeã da Eurocopa pela quarta vez em sua história.

Nico Williams, eleito o melhor em campo, colocou os espanhois na frente no início do segundo tempo, aos 2, e Cole Palmer, aos 28, empatou para os ingleses. Depois de um grande contra-ataque, Oyarzabal, aos 41, se esticou e desviou um cruzamento garantindo a vitória da Espanha, doze anos depois do último título europeu.

Com este triunfo a Espanha passa a ser a única tetracampeã da Euro (1964, 2008, 2012 e 2024), à frente da tricampeã Alemanha (1972, 1980 e 1996).