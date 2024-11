Relembre temporada de Rodri, espanhol que pode desbancar Vini Jr

Rodri recebendo o troféu de Melhor jogador da Eurocopa - Foto: TOBIAS SCHWARZ AFP

A premiação da Bola de Ouro de 2024, que ocorre nesta segunda-feira, 28, teve uma reviravolta. Após a decisão do Real Madrid, de não enviar os seus jogadores, especula-se que o brasileiro Vinicius Júnior fique na segunda colocação, atrás do espanhol Rodri, do Manchester City.

O volante, de 28 anos, foi campeão da Eurocopa com a Espanha, sendo eleito o melhor jogador da competição, da Premier League, da Supercopa Europeia e do Mundial de clubes, ambos pelo Manchester City. Os números foram positivos, com 12 gols e 14 assistências.

Atualmente, o espanhol está lesionado, após romper o ligamento cruzado anterior do joelho e não jogará mais na temporada. Em 2024/24, Rodri atuou em quatro jogos. Sua contusão ocorreu pela 5ª rodada da Premier League, aos 21 minutos, no duelo diante do Arsenal.

Os números e títulos do volante, ao que tudo indica, deve superar o do brasileiro, que foi campeão da La Liga e da Champions League na temporada. O camisa 7 somou 39 jogos, com 24 gols e nove assistências.

Números de Rodri em 2023/2024:

Jogos: 58

Gols: 12

Assistências: 14

Números de Vinicius Jr em 2023/2024:

Jogos: 39

Gols: 24

Assistências: 9