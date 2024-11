Lamine Yamal é o jogador mais jovem a faturar o troféu Kopa

O espanhol Lamine Yamal celebra a conquista do troféu Kopa na cerimônia da Bola de Ouro - Foto: Frank Fife / AFP

O atacante espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, conquistou o troféu Kopa e foi eleito o melhor jogador da categoria sub-21 do futebol mundial.

A premiação foi concedida na tarde desta segunda-feira, 28, na cerimônia da Bola de Ouro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Leia mais:

>> "Que Bola de Ouro é essa", diz Marta sobre possível derrota de Vini Jr

>> Vini Jr. aclamado: veja a repercussão da cerimônia da Bola de Ouro

>> CBF divulga áudio de pênalti anulado do Vitória: "Não tem contato"

O jovem craque culé despertou a atenção do mundo após ótimas atuações individuais na Eurocopa ao defender a seleção da Espanha, que se sagrou campeã na ocasião.

Aos 17 anos, Yamal se torna o atleta mais jovem a receber esta premiação, sendo o primeiro jogador considerado menor de idade a obter este troféu.

Fecharam o top-3 o turco Arda Guler, do Real Madrid, e o inglês Kobbie Mainoo, do Manchester United. O atacante brasileiro Savinho, do Manchester City, ficou na quarta colocação.

Confira os últimos vencedores do Troféu Kopa:

Lamine Yamal (2024)

Jude Bellingham (2023)

Gavi (2022)

Pedri (2021)

Matthijs De Ligt (2019)

Kylian Mbappe (2018)