Vini Jr. aclamado: veja a repercussão da cerimônia da Bola de Ouro

Vinícius Júnior é um dos favoritos à conquista da Bola de Ouro em 2024 - Foto: Thomas COEX / AFP

Apesar das indicações de que Rodri, jogador do Manchester City, será o vencedor do prêmio da Bola de Ouro, o brasileiro Vini Jr. segue como o favorito entre os torcedores para ser eleito o melhor jogador do mundo. Durante a cerimônia de premiação, uma multidão aclamou o nome do atacante do Real Madrid, e uma votação popular reforça essa preferência, também indica que o atacante é o escolhido do público.

Na enquete realizada pelo jornal L'Équipe, que é parceiro da premiação, Vini Jr ganhou por uma grande diferença.

1- Vini Jr (41,3%);

2- Rodri (13,5%);

3- Bellingham (10,3%);

A cerimônia da Bola de Ouro, que acontece nesta segunda-feira, 28, às 16h, marcada no Théâtre du Chatelet, em Paris, contou com uma multidão aclamando o brasileiro e gritando o nome do jogador. As imagens foram captadas pelo jornal espanhol 'El Chiringuito'.

🙌🏻🇧🇷 ¡VINICIUS, ACLAMADO en París pese a NO ACUDIR a la gala!



📹 @plazacasals pic.twitter.com/zqN62XCbtR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 28, 2024

A celebração anualmente conta com a presença de personalidades famosas envolvidas no mundo do futebol. Nesta tarde, foi a vez de Luva de Pedreiro, fenômeno nas redes sociais, comparecer ao evento e fazer uma homenagem ao atleta. O baiano posou para fotos segurando uma camisa da Seleção Brasileira personalizada como 'Vini Jr'.

LUVA DE PEDREIRO MOSTRANDO A CAMISA DO VINICIUS JÚNIOR NA PREMIAÇÃO



pic.twitter.com/w0Vv70WBDG — DataFut (@DataFutebol) October 28, 2024

Vinicius Júnior, assim como todo o elenco do Real Madrid, não irá comparecer à cerimônia. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o motivo seria uma espécie de boicote à revista France Football, que organiza a votação. Além disso, o clube espanhol cancelou a programação especial de cinco horas que estava programada em seu canal oficial.