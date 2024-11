Entre os favoritos, Vini Jr não viaja para cerimônia da Bola de Ouro

Vini Jr não deve vencer a Bola de Ouro - Foto: AFP

Visto como um dos favoritos a vencer a Bola de Ouro, o brasileiro Vinicius Júnor, assim como todo o elenco do Real Madrid, não irá comparecer à cerimônia. A informação coloca em questionamento o resultado, que não deve favorecer o atacante.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano e o Jornal RMC, de Madri, a opção dos 'Blancos' em não viajar para Paris, onde ocorre a premiação, seria uma espécie de boicote à revista France Football, que organiza a votação. Além dele, o inglês Jude Bellingham e o espanhol Daniel Carvajal, que também foram indicados, não estarão presentes.

Leia mais:

>> Mancha Verde nega envolvimento em briga com torcedores do Cruzeiro

>> Brasileiras na disputa: conheça favoritas para a Bola de ouro

>> Bola de Ouro 2024: onde assistir e horário da premiação

"Nem um único representante do Real Madrid deve viajar para Paris esta noite. Esta é a decisão do clube depois que Vinicius Jr. foi informado de que não ganhará a Bola de Ouro", informou o jornalista.

O resultado deve colocar o espanhol Rodri, do Manchester City, no topo do pódio, após uma temporada em que foi campeão da Premier League e da Eurocopa. O volante fez uma campanha de 12 gols e 14 assistências, também sendo eleito o melhor jogador da Euro.

O brasileiro, por sua vez, teve uma temporada brilhante, sendo campeão da La Liga, Liga dos Campeões e Supercopa da Europa. Ao todo, o camisa 7 somou 39 jogos, com 24 gols e nove assistências. Apesar dos números positivos, o atacante teve uma atuação abaixo na Copa América, onde a Seleção Brasileira caiu nas quartas, o que deve ter influenciado na votação.

O possível resultado amplia do jejum do Brasil em eleger um representante como melhor jogador do mundo. A última vez ocorreu há 17 anos, em 2007, com o troféu sendo entregue para o meia Kaká. Na edição, o brasileiro foi campeão da Champions League, superando Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.